Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко обсудил в Брюсселе со специальным представителем Евросоюза по правам человека Эймоном Гилмором ход президентской кампании в республике, сообщила в четверг пресс-служба белорусского МИД.

По ее информации, 23-24 июля проходит рабочий визит белорусского заместителя министра иностранных дел в Брюсселе.

«Заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства встретился со специальным представителем ЕС по правам человека Эймоном Гилмором. В центре внимания беседы стал ход президентской кампании в Республике Беларусь (выборы главы государства назначены на 9 августа – ред.). Подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении контактов в сфере прав человека, в том числе в целях обсуждения проблемных вопросов», — отмечается в сообщении.

Также во время своего визита Кравченко принял участие во внеочередной координационной встрече Белоруссия – ЕС в качестве главы белорусской делегации. Делегацию Евросоюза возглавил исполняющий обязанности управляющего директора Европейской службы внешних действий по делам Европы и Центральной Азии Люк Девинь.

«В ходе заседания координационной встречи обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений Беларуси и ЕС, участие нашей страны в Восточном партнерстве, сотрудничество в сфере ядерной безопасности, вопросы прав человека, в том числе в контексте текущей избирательной кампании в Беларуси, а также выделение Евросоюзом помощи Беларуси на преодоление последствий распространения коронавирусной инфекции», — проинформировали в пресс-службе.