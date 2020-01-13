Информация о госпитализации участника группы «Корни» Алексея Кабанова в одну из столичных клиник не соответствует действительности. Об этом в понедельник, 13 января, сообщила представитель артиста Мария.

«Это всё неправда. Если бы это было так, я бы знала. Мы с ним общались, всё нормально. Какие-то враки», — цитирует женщину телеканал «Звезда».

Ранее СМИ сообщали о том, что Кабанов якобы обратился в медицинское учреждение из-за проблем с гортанью, в связи с чем врачи предложили артисту пройти полное обследование.

Алексей Кабанов был одним из участников первой «Фабрики звезд» в 2002 году, сообщает телеканал «360». Он дошел до финала и вместе с Александром Асташенком, Александром Бердниковым и Павлом Артемьевым вошел в состав группы «Корни». Коллектив выпустил два альбома.