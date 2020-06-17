Главный администратор театра «Современник» Галина Лиштванова выступила в поддержку актёра Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, в котором погиб человек. По её словам, всё произошедшее было несчастным случаем, а сам Ефремов — жертва ситуации.

Разве могут зрители потерять такого артиста? Приношу свои соболезнования близким погибшего Сергея Захарова. Для его семьи это трагедия. Но Миша не преступник! Никто не имеет права его так называть! Это был несчастный случай, — поделилась она с Sobesednik.ru.

Представитель «Современника» заявила, что знает Ефремова с трёх лет и готова подтвердить, что он никогда не выходил на сцену пьяным. В театре Галина Лиштанова работает уже 53 года. Она назвала актёра честным и порядочным человеком. В Ефремове, по словам женщины, нет подлости и пафоса, а только профессионализм.

Нам его будет не хватать… Поэтому, надеюсь, что суд примет лояльное решение, учитывая, как Мишу любят театралы, как любит его наш коллектив, — рассказывает Лиштанова.

Она вспомнила инцидент в самарском театре, где актёра обвинили в том, что он якобы вышел на сцену нетрезвым. Тот инцидент, как утверждает администратор, был раздут искусственно. Артист тогда лишь ответил на неприятный выпад одного из зрителей, после чего зал покинули десять человек.

Зал аплодировал. Миша не был пьян. Он никогда не выходит пьяным на сцену. Это для него табу. Я в курсе, поэтому говорю, — утверждает Лиштанова.

Она добавила, что несколько лет назад в «Современник» пришёл работать и сын актёра Никита. Он, так же как и его отец, является большим талантом.

Я люблю эту семью и всегда уважительно к ним отношусь. По линии мамы у Ефремова замечательная театральная династия Покровских. Эти династии — гордость России, история нашего театра, а Миша — носитель этой истории, чего нельзя сбрасывать со счетов, — заключила она.

Напоследок представитель театра обратилась к Ефремову. Она пожелала ему терпения и сил и выразила надежду, что вся эта ситуация благополучно завершится.

ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Ранее NEWS.ru писал, что родственники погибшего в ДТП водителя-экспедитора настаивают на максимально строгом наказании для актёра. Сноха Сергея Захарова высказала мнение, что все должны быть равны перед законом, несмотря на регалии и звания. Женщина считает, что вину Ефремова усугубляет употребление наркотиков.