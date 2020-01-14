Представитель российского режиссера Сергея Соловьева опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию об экстренной операции, проведенной режиссеру.

«Не могу ничего об этом сказать, какая больница? Нормально все с ним», — приводит слова представителя Соловьева телеканал «360».

При этом «РИА Новости» сообщает со ссылкой на источник из окружения режиссера, что в настоящее время он находится в больнице. «Сергей Александрович действительно сейчас в больнице, но никаких подробностей я сказать не могу», — сказал он.

Ранее в этот же день сообщалось, что Соловьева госпитализировали после жалоб на сильную боль в левой голени, передает НСН. Якобы у него диагностировали инфильтрат нижних конечностей, когда в тканях организма скапливаются клеточные элементы с примесью крови и лимфы, и экстренно прооперировали, после чего оставили в реанимации.

Сергею Соловьеву 75 лет. Он — лауреат премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР, народный артист России. Среди наиболее известных работ режиссера — фильмы «Сто дней после детства», «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Анна Каренина».