Информация о предстоящей свадьбе нападающего московского футбольного клуба «Локомотив» Федора Смолова и внучки первого президента России Бориса Ельцина Марии Юмашевой является только предположением. Так PR-директор футболиста Елена Болотова прокомментировала во вторник, 14 января, сообщения СМИ о вероятном торжестве.

По ее словам, фотография, которую Смолов опубликовал в Instagram, не имеет связи между действительностью и предположениями о свадьбе.

«Это всего лишь предположение. Просто кто-то написал, что он готов жениться, — на этом всё. Меня на свадьбу не приглашали. Не могу ничего подтвердить», — сказала она в разговоре с телеканалом «Звезда».

Ранее в СМИ появилась информация, что Смолов якобы сделал предложение 17-летней Юмашевой, и торжество может состояться уже в следующем году, когда девушке исполнится 18 лет, сообщается на сайте kp.ru. Сообщалось, что свадьбу сыграют на острове Сент-Барт, где пара провела совместный отпуск в начале этого года.