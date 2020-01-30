Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин считает, что в преамбуле Конституции РФ должно появиться понятие «русский народ».

По его словам, необходимо ввести упоминание об государствообразующей роли православной веры, русского языка и русской культуры. Митрополит считает, после распада Советского союза у русского народа «вынули хребет, и он остался без внутреннего каркаса».

«Каждый человек должен иметь представление, кто он, где родился, чем жила и живёт его Родина. Ему необходимо иметь иерархию ценностей и понятий, которая позволила бы ему оставаться человеком и ощущать свое единство с другими», — заявил митрополит Саратовский и Вольский Лонгин.

По его словам, конституция также должна гарантировать поддержку россиянам, которые оказались за рубежом, пишет «Царьград».

Ранее NEWS.ru писал, что председатель правления международного правозащитного сообщества «Мемориал» Ян Рачинский выступил против включения в преамбулу Конституции упоминания подвига российского народа во Второй мировой войне.

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