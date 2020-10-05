Православные верующие должны регулярно исповедоваться и причащаться, а также следовать вероучению «за церковной оградой», например, не брать взятки и не обманывать партнеров по бизнесу, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Критериями (того, кто является православным — ред.) для меня лично являются: прибегает ли человек к таинствам Церкви (покаяние, Евхаристия) и является ли его вера основанием его поступков вне церковной ограды. Иными словами, старается ли он не обманывать партнеров по бизнесу, если он бизнесмен, не брать взятки, если он чиновник, не поддерживать аборты, если он законодатель и так далее», — заявил Легойда в интервью Telegram-каналу «Быть».

Он отметил, что в России много людей, для которых православие — часть культурной идентичности, а не религиозной, что, впрочем, по его мнению, «естественно после десятилетий советской эпохи».