СПОРТ

Представитель МОК заявили о переносе Олимпиады-2020

01:48 24/03/2020

Первый президент Всемирного антидопингового агентства и старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил в телефонном интервью изданию USA Today, что «игры начнутся не 24 июля».

«На основании имеющейся у МОК информации было принято решение об отсрочке. Формат дальнейших действий еще не определен, но игры начнутся не 24 июля, это я точно знаю», – заявил Паунд.

По его словам, игры, скорее всего, будут перенесены на 2021 год, а детали этого переноса проработают в ближайшие четыре недели.

«Это будет поэтапный процесс. Мы перенесем даты и начнем разбираться с последствиями этого решения, которые колоссальны», пояснил он.

К концу понедельника 23 марта, ни МОК, ни оргкомитет «Олимпиады-2020» не объявили о решении перенести спортсобытие года. При этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса Олимпиады. И пока в МОК будут думать, как это сделать и когда объявить, Канада и Австралия уже заявили о готовности сняться с участия в мировых соревнованиях из-за пандемии.



