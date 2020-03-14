Никто пока так и не назвал точную версию: откуда взялся коронавирус, кто кого, как и где заразил. Первыми виновниками стали летучие мыши (

檐老鼠 yán lǎo shǔ), потом сотрудники тайных лабораторий. Теперь, новая версия, причем, озвученная почти на официальном уровне. Автором заявления 12 марта стал представитель Министерства иностранных дел КНР Лицзянь Чжао (Lijian Zhao).

Интересен тот факт, что версию дипломат ( 外交官 wàijiāoguān ) изложил в Twitter, скорее всего, рассчитывая, чтобы виновники быстрее прочитали.

Лицзянь Чжао утверждает, что вирус на его родину мог попасть по вине американских военных.

Хотя дипломат и не пишет, какие военные, где они были, как завезли вирус, он просит Соединенные Штаты прекратить скрывать данные о заболевших коронавирусом, а также рассказать о «нулевом пациенте».

Логично добавить, что чиновник не винит напрямую Вашингтон, но прямо намекает, что первым заболевшим мог быть гражданин США.

Тем временем, в ряде стран из-за угрозы распространения коронавируса отменяются массовые мероприятия, число заболевших уже превысило 125 тысяч.