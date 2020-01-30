Главу Республики Алтай Олега Хорохордина выписали из больницы в Москве, куда госпитализировали накануне из-за проблем с желудком. Об этом в четверг, 30 января, «Известиям» рассказали в пресс-службе руководителя региона.

«Со здоровьем главы Республики Алтай всё в порядке, сегодня он продолжит рабочую повестку в Москве, где ранее был запланирован ряд встреч, после чего вернется в Республику Алтай», — заявил пресс-секретарь Михаил Максимов.

29 января Максимов рассказал, что Хорохордин, находясь в командировке в Москве, был госпитализирован из-за проблем с желудком. Позднее сам Хорохордин сообщил ТАСС, что ему поставили диагноз «острый панкреатит, связанный со стрессом». Он подчеркнул, что на рабочих процессах в регионе его состояние не отразится. Временно обязанности руководителя региона были возложены на первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Виталия Махалова, пишет RT.

Олегу Хорохордину 47 лет, он возглавляет Республику Алтай с 20 марта 2019 года. Сначала он был назначен временно исполняющим обязанности главы региона, а в сентябре 2019 года был избран на этот пост. В ходе выборов он получил 58,82% голосов и выиграл в первом туре, уточняет телеканал «360».