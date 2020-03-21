Далай-лама призвал человечество к совместной борьбе с пандемией коронавируса и рекомендовал буддистам начитывать мантры Будды Медицины и Зеленой Тары. Об этом рассказал представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

По его словам, официальных заявлений по этому поводу не было, но последователям религии Далай-лама порекомендовал выполнять ряд ритуалов. «Не как средство победить пандемию, но, скорее, для очищения наших тела, речи и ума и взращивания в нас любви и сострадания ко всем формам жизни», — приводит его слова в субботу, 21 марта, «РИА Новости».

На этой неделе на странице духовного лидера буддизма в социальной сети Facebook появился призыв к неразделению людей на чужих и своих. Люди должны понимать, что являются частью единого человечества, отметил он.

«Если бы наш мир атаковали инопланетяне, мы бы объединились. Точно так же мы должны работать сообща, чтобы противостоять опасностям, угрожающим нашему здоровью и затрагивающим каждого из нас», — призвал он.

По данным Роспотребнадзора на субботу, 21 марта, в России зарегистрировано 253 случая заражения коронавирусом нового типа. Как сообщает Worldometer, на планете заразилось свыше 276 тыс. человек, умерло более 11 тыс.