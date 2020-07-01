Страсти вокруг «Северного потока-2» обрели трансатлантический размах и характер чуть ли не боевых действий. Сенат США включил дополнительные санкции в отношении проекта в оборонный бюджет страны на 2020-21 финансовый год. Это усилило конфликт Штатов с Германией: бывший канцлер Шредер, например, назвал происходящее «расторжением трансатлантического партнерства».

Ровно то же трюк законодатели провернули в прошлом году: первый пакет ограничений вступил в силу в «одном флаконе» с «Законом об ассигнованиях на национальную оборону» (NDAA). После чего швейцарская компания Allseas мгновенно остановила работы по СП-2 и отвела суда-трубоукладчики. Но между этими двумя пакетами есть принципиальное различие: если первый бил преимущественно по России и «Газпрому», то второй – скорее, по Германии и европейской экономике в целом.

Об угрозе для Старого Света заявил глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер. Готовящиеся санкции в отношении «Северного потока-2» он расценил как «намеренное расторжение трансатлантического партнерства», как «неоправданное нападение на европейскую экономику и недопустимое вмешательство в суверенитет ЕС и энергетическую безопасность в Западной Европе».

По словам германского экс-канцлера, ограничения напрямую затронут более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности. Все они работают или работали с Nord Stream 2. Кроме того, предупредил Шредер, потребители на континенте столкнутся с дополнительными расходами в размере до €4 млрд в год. О том, что СП-2 должен быть достроен, несмотря на экстерриториальные санкции США, не соответствующие правовым ожиданиям Германии, заявила в среду и действующий канцлер Ангела Меркель

Новый пакет, подготовленный группой сенаторов во главе с Тедом Крузом и Джинн Шейхин, содержит пока довольно расплывчатые формулировки. Он предполагает распространить ограничительные меры, во-первых, на все участвующие в строительстве суда, во-вторых, на компании, оказывающие этим судам страховые и портовые услуги, в-третьих, на тех, кто обеспечит сертификацию для начала эксплуатации газопровода.

Речь идет, таким образом, об упреждающем ударе: мол, ребята-европейцы, лучше не связывайтесь с российским трубопроводом, иначе плохо придется. Что касается включения санкций в NDAA, то это позволит технически ускорить их принятие: в отличие от обычного законопроекта, который рассматривается долго, военный бюджет гарантированно утверждается ежегодно осенью.

Для немцев вся эта ситуация уже за гранью добра и зла, рассуждает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Сейчас Германия активно выступает против озвученных в Вашингтоне мер, налагающих запрет на лицензирование и обслуживание газопровода. На ее территории полностью готова сухопутная инфраструктура для приемки российского газа, безопасность которой (в том числе экологическую) Берлин обязан обеспечивать. Но в этом случае органы федеральной власти ФРГ формально подпадают под американские санкции. Немцев категорически не устраивает непрозрачность законопроекта, они пытаются добиться от США конкретизации формулировок, чтобы знать, что их ждет.

Что касается роли «Газпрома», то дальнейшее развитие событий вокруг «Северного потока-2» зависит уже не только от усилий российской корпорации. Первый пакет санкций запрещал европейцам достраивать газопровод, но не его эксплуатацию. Поэтому «Газпром» взялся довести дело до конца самостоятельно, вызвав из Находки судно-трубоукладчик «Академик Черский». Теперь же получается: даже если СП-2 будет достроен, никто в ЕС не станет его лицензировать и использовать.

Вероятнее всего, предполагает Юшков, «Газпром» прибегнет к тактике пошаговых действий. Сначала он достроит гозопровод, затем вместе с европейскими партнерами будет решать, как получить лицензию и ввести трубу в эксплуатацию в условиях санкций. И, наконец, компании придется подумать, как загрузить «Северный поток-2» на полную мощность и одновременно адаптировать его к нормам так называемого Третьего энергопакета, в соответствие с жестким законодательством ЕС.

Угроза Вашингтона предъявить санкции европейским партнерам «Газпрома» по СП-2 вызвала весьма жесткую реакцию со стороны Германии, которая является главным российским союзником по этому проекту, констатирует руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он напомнил, что Берлин даже пригрозил наложить ответные ограничения на экономические отношения с США. «Северный поток-2» — еще один повод для борьбы между США и ЕС за европейский энергетический рынок.

«В ответ на жесткий вариант законопроекта о санкциях Германия может ввести пошлины на американский сжиженный природный газ. И это будет болезненным ударом для Белого дома, поскольку Старый Свет крайне важен для Вашингтона в качестве рынка сбыта», — утверждает эксперт.