Провидица Ванга предсказала катаклизмы 22.02.2020 года, которые будут связаны с падением «огромного тела» в океан. При этом NASA предупредило о приближении к Земле метеорита под № 163373, сообщает издание «Пронедра».

По данным издания, Ванга предсказала, что после падения «огромного тела в океан», многие страны будут смыты большой волной, а планету накроет ядерная зима.

NASA отметило, что большой метеорит под № 163373 диаметром в километр и весом 1,5 млрд тонн приближающегося к земной орбите и пролетит рядом примерно 15.02.2020 года.

Дата не совпадает с предсказанием Ванги, однако все может измениться из-за солнечного ветра, способного разогнать небесное тело до скорости 1200 км/ч. Если небесное тело пролетит слишком близко от Земли, то планету действительно могут ожидать сильные землетрясения и цунами, отмечается в статье.

«Рамблер» писал, что болгарская предсказательница Ванга родилась в 1911 году и умерла в 1996 году. В 12 лет она потеряла зрение и приобрела способность предвидеть будущее. По данным телеканала ТВЦ, Ванга верно предсказала смерть Иосифа Сталина, гибель подводной лодки «Курск» и теракт 11 сентября.

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