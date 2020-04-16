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Медиум Хуселино Нобрего де Лус, более известный как «бразильский Нострадамус», заявил, что к 2043 году население Земли уменьшится на 80%, сообщает издание «Аргументы Недели». По мнению экстрасенса, человечество ждет страшная катастрофа.

При этом СМИ не уточняют, какого именно бедствия стоит опасаться. Сам де Лус акцентирует внимание на том, что катастрофу спровоцирует само человечество. Считается, что несколько предсказаний «бразильского Нострадамуса» сбылись: в частности, гибель принцессы Дианы и нападение террористов на США 11 сентября 2011 года.

В 2018 году, как сообщал «Рамблер», де Лус предрекал Земле катастрофу от удара астероида. Однако его предсказание не сбылось.

Известно, что «бразильский Нострадамус» трудится школьным учителем. Он женат, у него двое детей. Де Лус рассказывал СМИ, что начал предсказывать будущее еще в юности. Сначала он предупреждал о грядущих событиях своих родственников, затем переключился на мировых звезд. Экстрасенс уверяет, что посылал принцессе Диане письмо с предупреждением, но его проигнорировали.

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