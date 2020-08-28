В России производство красной икры может снизиться на 25-30 процентов из-за неудачной путины лососевых на Дальнем Востоке. Сокращение улова грозит резким ростом цен на 20-60 процентов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на поставщиков.

По данным Росрыболовства, на 17 августа в России было выловлено 220 тысяч тонн тихоокеанских лососей, что на 49 процентов меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В Камчатском крае улов сократился на 54 процента (до 173 тысяч тонн), в Сахалинской области — на 39 процентов (до 22 тысяч тонн).

Последний раз такой маленький объем добычи лососей фиксировался в 2014 году (176 тысяч тонн). Из-за этого красной икры будет выпущено на 25-30 процентов меньше, чем год назад. Эксперты предсказывают, что на рост цен также повлияет увеличение расходов рыбаков на материалы и оборудование, а также траты, связанные с пандемией коронавируса.

Однако нехватки красной икры на рынке не ожидается. В этом году больше икры в Россию отгрузят поставщики из Белоруссии, уверен исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова заявила, что продукты в России могут подорожать на треть в случае второй волны коронавируса. Если всплеска заболеваемости не будет, то рост прогнозируется в пределах 2-10 процентов.