Плата за электроэнергию на фоне жары и удаленки может вырасти на 20–22%, подсчитали эксперты. В домах работающих дома россиян включено все: компьютеры, кондиционеры, вентиляторы, телевизоры, заряжаются мобильные устройства, активно используются электрочайники и плиты. Так, потребление за июнь для квартиры в среднем может увеличиться на 18–20 кВт/ч. То же самое — с потреблением воды: на режиме самоизоляции счетчики крутятся вовсю. Лишние киловатты и кубометры в платежке могут конвертироваться в сотни рублей дополнительных расходов жильцов.

Расход потребления электроэнергии и воды в жаркие карантинные дни подсчитал доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев. По его расчетам, в квартире лидером по потреблению электроэнергии является освещение. В конце месяца на долю включенных ламп в совокупности приходится в платежке 90–100 кВт/ч. Это еще хорошо, что карантин пришелся на весну — начало лета, когда световой день увеличился: в апреле темнота наступала на два часа раньше, чем в мае. На втором месте по потреблению электричества — холодильник и кондиционер, которые потребляют по 40–50 кВт/ч. При восьмичасовой работе в день кондиционер тратит по 6,4 кВт/ч. Если весь месяц выдастся жарким, на охлаждение воздуха уйдет 192 кВт/ч. Плюс к этому в период самоизоляции чаще работали электроплиты, на которых приходилось готовить не только завтрак, но и обед и ужин. Это увеличивает счет еще на 18–20 кВт/ч. На удаленке минимум в два раз дольше работает компьютер. При работе 8 часов в сутки один ПК забирает за месяц 120 кВт/ч. А если еще и ЖК-телевизор с большой диагональю все это время работает в фоновом режиме, то в платежке отражается еще 20–35 кВт/ч. Все это увеличивает обычный счет за электроэнергию на 20–22%.

Потребление воды в период карантина тоже заметно выросло. «В апреле 2020 года россияне израсходовали на 10% больше холодной и на 7% горячей воды по сравнению с мартом», — поясняет Александр Тимофеев.

Если в квартирах потребление электричества увеличилось в период карантина, то на предприятиях — наоборот. А ведь именно заводы, торговые площади, офисы являются самыми крупными клиентами энергетиков. Поэтому, несмотря на парад включенных электроприборов в домах, в целом по стране потребление электроэнергии упало. По итогам года в оптимистичном сценарии Минэнерго потребление упадет на 2,2%. Чтобы снизить издержки и не генерировать электричество впустую, электростанции по всей стране сокращают выработку. Кроме того, упала собираемость коммунальных платежей: многие россияне воспользовались антикризисной отсрочкой по уплате.

«Еще в марте 2020 года собираемость платежей в регионах за «коммуналку» снизилась от 10 до 20%. Есть опасение, что эта цифра может дойти до 50%. Тут сразу много факторов: самоизоляция сильно повлияла на увеличение потребления, многие граждане получили «отпуск» от работодателя и остались без денег. Плюс во многих регионах идут реформы в ЖКХ и меняются управляющие компании, а вместе с этим возникают задержки в расчетах», — пояснил Тимофеев.

Впрочем, расходы жителей домов на оплату коммунальных услуг сильно зависят от индивидуального поведения домохозяйства. «У многих нет кондиционеров, кто-то использует энергозатратные лампы накаливания вместо энергосберегающих, у кого-то газовые плиты и нет электрочайников, да и жаркие дни — не во всей стране. В любом случае доля электроэнергии и воды в общей сумме платежки невелика. Основные траты приходятся на теплоснабжение и квартплату, а они не изменились», — отмечает исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.

Гораздо хуже приходится ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям: они терпят убытки. «Не думаю, что пандемия заметно увеличит расходы россиян на «коммуналку». Тем более многие регионы старались облегчить бремя: отменили плату за капитальный ремонт, ввели отсрочки по уплате, снизили тарифы на вывоз мусора. Другой вопрос, что в этом году не будут делать капремонты в домах, тепло- и электросетях, что может плохо кончиться при подготовке к зиме», — добавила Разворотнева.