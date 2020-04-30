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Крымские отельеры предсказывают, что приезжающие в республику туристы массово будут пытаться обойти ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом пишет «Крым. Реалии».

Так, существует вероятность, что россияне из других регионов, чтобы избежать обязательной двухнедельной изоляции, начнут заселяться в частном секторе, «у какой-нибудь бабушки, которая (…) у себя на огороде держит 50 номеров».

В таких условиях гости едва ли будут соблюдать нормы гигиены и носить средства индивидуальной защиты, заметил гендиректор сети отелей Happy Seasons Hotels Group Сергей Щеголев.

«Это действительно очень большая проблема для нашей отрасли — нелегальные объекты, которые не придерживаются санитарных норм», — заключил он.

Собеседник издания подчеркнул, что иного способа, как ограничить въезд отдыхающих на полуостров, остановить нелегальный турпоток в Крым в ближайшее время не представляется возможным.

29 апреля сообщалось, что всех россиян, которые будут приезжать на полуостров Крым в целях отдыха, начнут отправлять в обсерватор на две недели. Новые правила изоляции касаются приезжих, не имеющих крымской прописки или собственной недвижимости, где они могли бы оставаться во время отдыха.

Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 92 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом. Режим повышенной готовности, который предполагает приостановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию для всех жителей, продлен в республике до 11 мая.

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