Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, Лебедев обратился к медработникам самостоятельно из-за проблем с сердцем. На данный момент ему оказывают помощь.

В сентябре Лебедев был в очередной раз переизбран председателем Верховного суда России. Этот пост он занимает с 1991 года. До этого с 1989 года был председателем Верховного Суда РСФСР.

Вячеслав Лебедев — 13-й председатель Верховного суда России, доктор юридических наук, двукратный лауреат премии «Фемида», автор юридических книг.

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