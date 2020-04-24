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Депутат Московской областной думы Иван Жуков был на передовой борьбы с коронавирусом — он одним из первых мобилизовал муниципальных волонтёров для помощи в период пандемии. При этом Жуков всё время был народным депутатом, за что и был посмертно награждён знаком «За доблесть и мужество», сказал телеканалу «360» председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Иван Жуков умер утром 18 апреля. Как уточнил глава Богородского городского округа Подмосковья Игорь Сухин на своей странице «ВКонтакте», депутат заразился коронавирусом. По его словам, последние дни законодатель провёл в реанимации. 20 апреля стало известно, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал постановление о награждении депутата знаком «За доблесть и мужество».

По словам Брынцалова, в начале пандемии Жуков мобилизовал волонтёров в своём округе для помощи лицам из группы риска. Помимо этого, депутат выделял личные средства, которые шли на закупку продуктов для нуждающихся.

«Он действительно проявил мужество и доблесть. Его никто не просил об этом, но он знал, что это его долг, несмотря на всю опасность и риски», — отметил председатель Мособлдумы.

Вместе с тем Брынцалов добавил, что Жуков «для своего округа — востока Подмосковья — сделал огромное количество важных и полезных дел».

«Достаточно спросить любого местного жителя и каждый подтвердит: Жуков был по-настоящему народным депутатом, своим человеком», — заключил он.

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