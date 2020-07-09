Председатель Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Роберт Спано надеется, что суд вернется к обычным слушаниям осенью.

Выступая в ходе онлайн-конференции сети HELP 2020, он признался, что уже начинает «привыкать к виртуальным конференциям».

«Это, конечно, интересный опыт», — добавил он.

Спано рассказал, что суду пришлось адаптировать методы работы в связи с пандемией COVID-19.

«В период ограничительных мер во Франции, с середины марта по май, судьи выносили решения по делам посредством письменной процедуры, и за последние пару недель… три слушания в Большой палате прошли дистанционно с представителями правительств и заявителями и даже иногда с третьими лицами, которые выступали из своих столиц», — рассказал он.

«Мы надеемся вернуться к обычным слушаниям осенью», — добавил глава ЕСПЧ.