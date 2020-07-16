«Просто потрясающее зрелище».

Астронавты на Международной космической станции (МКС) сделали сотни снимков самой яркой кометы NEOWISE, которые объединили в захватывающий ролик, сообщает Science Alert.

Движение кометы на рассвете астронавты сняли 5 июля. За семь минут они сделали 550 снимков на длинной выдержке.

«Прямо перед тем, как взошло Солнце, комета ненадолго стала видимой. Это просто потрясающее зрелище», — рассказал один из астронавтов Боб Бенкен.

После того как астронавты передали фотографии в NASA, за них взялся художник-график Шон Доран. Он объединил их в один фильм. Сначала художник поделился записью видео, ускоренной в четыре раза, так как полученные 550 снимков позволяли ему сделать ролик длиной всего 18 секунд. Позднее он улучшил качество видео и сделал переходы между кадрами плавными.

«Возьмите холодный напиток, выключите свет, сядьте поудобнее и включите это видео на большом экране», — написал Доран у себя в твиттере.

Ученые обнаружили NEOWISE 27 марта 2020 года. Формально она называется C/2020 F3. Свое второе имя комета получила в честь телескопа, благодаря которому ее увидели. 23 июля она пройдет на минимальном расстоянии от Земли, но и сейчас уже видна невооруженным глазом на ночном и утреннем небе.