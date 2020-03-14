Все предприятия по производству медицинских масок в России перевели на трехсменную работу и семидневную рабочую неделю. Об этом сообщил в субботу, 14 марта, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко глава Минпромторга Денис Мантуров в ответ на ее запрос, передает ТАСС.

«Сразу поступила реакция, позвонил Мантуров Денис Валентинович, министр промышленности, мы с ним сейчас накоротке обменялись мнениями», — сказала спикер СФ, добавив, что сейчас в день выпускается 1,5 млн масок.

Матвиенко также предложила запретить массовую скупку медицинских масок в аптеках и закрыть сайты, которые перепродают их по завышенным ценам.

Ранее в этот же во время выступлений сенаторов зампред комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов заявил, что медицинские маски и антисептики в Москве «купить невозможно». В свою очередь глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов отметил, что на следующей неделе встретится с Мантуровым и ему будут заданы соответствующие вопросы.

Матвиенко поручила профильному комитету палаты по экономической политике «строго спросить» с главы Минпромторга о причинах дефицита антисептиков и масок на фоне угрозы распространения коронавируса. «Действительно, тема тревожная, так не должно быть», — сказала она.

11 марта в эфире Первого канала Мантуров сообщал, что в России маски производят три крупных предприятия. В сутки они изготавливают 900 тыс. штук этих изделий. «С учетом более мелких предприятий в России производится 1,2 млн масок», — отмечал он.

По его словам, при необходимости объем выпуска масок может увеличиться до 1,5 млн штук в сутки. Он отмечал, что несколько дней назад в рамках гуманитарной помощи Россия доставила в Китай около 2 млн медицинских масок.

5 марта президент России Владимир Путин призвал закрыть аптеки, в которых завышают цены на медицинские маски. Он пояснил, что на продажах это не отразится. Накануне этого глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев сообщил о перебоях с поставками масок в регионах. Он указал, что решение проблемы находится на контроле у Минпромторга и других органов правительства.

В тот же день правительство России временно запретило вывоз из страны некоторых медицинских изделий, включая маски и противовирусные препараты, с целью защиты интересов россиян.