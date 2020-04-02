Уголовное дело в отношении предпринимателя, не выплатившего в бюджет 94 млн рублей налогов, возбуждено в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета 2 апреля.

По версии следствия, мужчина, который является директором нескольких обществ с ограниченной ответственностью, в 2017–2018 годах подавал недостоверные сведения в налоговую службу. Таким образом он уклонился от выплаты 63 млн рублей налогов с одной компании и 31 млн — со второй.

По совокупности обвинений ему грозит до шести лет лишения свободы.

26 марта в Астраханской области сотрудника Федеральной налоговой службы обвинили в превышении должностных полномочий при обращении с базой данных. Следствие считает, что он удалил из программного комплекса расчеты транспортного налога за два года в отношении физического лица, что привело к недоимке в 54 тыс. рублей.