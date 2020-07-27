Фактическое прекращение карантинных мер не означает возврата к «светлому прошлому». Согласно статистике Росстата, в I полугодии 2020 года больше трети российских компаний работали себе в убыток: в штопор ушли производство и распределение газа, железнодорожные перевозки, почтовая связь и курьерская доставка. У многих компаний подорвана экономическая база. Они пока на плаву, но исчерпание возможностей может случиться со дня на день. По этой причине вырастет безработица, а реальные доходы населения по итогам года могут упасть на 6–7%. По последним данным, безработными числятся уже около 4,6 млн человек.

По данным Росстата, в секторе крупного бизнеса наиболее пострадавшими от пандемии стали добывающие компании. За 5 месяцев 2020 года их убыток повысился в 8,6 раза. Это связано как с резким снижением цен на энергоносители, так и с ограничением добычи нефти по соглашению ОПЕК+. Обрабатывающая промышленность увеличила убыток в 2,7 раза из-за карантинных ограничений на передвижения людей. Это привело и к приостановке работы предприятий, и к уменьшению потребительского спроса из-за снижения доходов. Доля убыточных организаций в стране в январе–мае 2020 года выросла до 36%.

Важно то, что не вошло в отчет Росстата, а именно — положение в МСП. Оно в большей мере ориентировано на конечного потребителя, которого массово лишили и передвижений, и доходов.

«Статистика носит неполный характер и не отражает ситуацию в тех отраслях, которые пострадали больше всего от вспышки коронавирусной инфекции и введения экономических ограничений. В первую очередь — компаний из сферы туризма, гостиничного хозяйства и транспортных перевозок, к которым впоследствии добавились компании из сферы общественного питания и развлекательных услуг», — рассказывает председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

Косвенно на их непростое положение указывает статистика ЦБ, согласно которой около трети ссудной задолженности таких предприятий, которые входят в перечень правительства как наиболее пострадавшие, было реструктуризовано. На пике снижения оборотов в мае малый бизнес просел в целом на 32,6%, по данным Sberindex.

«В стране резко усилилась безработица, которая поднялась в июне 2020 года до 6,2%, тогда как годом ранее составляла 4,4%. С начала пандемического кризиса потеряли работу более 1 млн человек», — подчеркивает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

В то же время, по мнению эксперта, во втором полугодии ситуация будет легче, чем в пик эпидемии. Но возврата к «допандемическим» уровням производства, занятости не ожидается многие месяцы.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что сферы будут восстанавливаться неравномерно. «В лучшем положении оказались предприятия общепита, имеющие летние веранды. Сфере туризма потребуется некоторое время, чтобы прийти в себя, — отметил он. — Банкротство ждет те компании, которые не смогли перейти на удаленный режим работы и накопили большие долги еще задолго до кризиса».

Есть заблуждение, что те, кто перешел в онлайн, в результате кризиса оказались на коне. Если посмотреть на реальный сектор, то ситуация весьма плачевна: даже крупные ритейлеры с отлично настроенными каналами реализации товара в Интернете отчитались об общем падении выручки, несмотря на рост онлайн-продаж. Что уж тогда говорить о менее крупных игроках. Еще в мае в РАСПП проводили опрос, в ходе которого около 30% компаний заявили, что планируют сокращать сотрудников, а зарплаты как минимум на 15% сократили 40–50% респондентов.

«Пик банкротств и корпоративных дефолтов придется на осень: сейчас многие компании еще пытаются выживать на «накопленный жирок» или же на кредиты, в том числе по государственной поддержке, но понятно, что спрос восстановился не во всех отраслях и не на всех направлениях», — сказал президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.