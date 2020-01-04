История, пока не имеющая аналогов в стране, произошла в Москве, — рассказывает bfm.ru.

Бездомный мужчина смог не только прожить в относительно комфортных условиях сети ParisLife достаточно долгое время, но и отсудить приличную компенсацию за то, что, в итоге, его оттуда выставили.

Еще в конце 2017 года Сергей Петров (фамилия изменена) купил круглосуточную годовую карту в один из фитнес-центров ParisLife за 11 тысяч рублей. И поселился там — спал в зале на матах, мылся в душевой, пожитки держал в шкафчике.

Администрация клуба пыталась решить проблему доступными ей методами. Сначала Сергею ограничили время посещения вместо круглосуточного на часы с 12 ночи до 7 утра. Затем и вовсе заблокировали карту, поскольку участились жалобы на грязь и запах. Работники клуба вскрыли шкафчик Сергея и составили акты об ликвидации находившихся там мусоре и объедках.

Но Петров оказался не так прост. И начал строчить жалобы во все инстанции. В частности, он жаловался, что из его ящика были украдены или выброшены ценные вещи.

В фитнес-центр зачастили проверяющие.

А бомж приобрел еще одну карту в фитнес-клуб ParisLife, только в другом районе Москвы. Там ему удалось продержаться совсем недолго. История со вскрытием шкафчика повторилась. Теперь мужчина утверждал, что у него украли видеокамеру, телефон и немало дорогого имущества.

Петров затеял судебную тяжбу с этими клубами, потребовав возместить и стоимость купленных карт, и неустойку, и деньги за утраченное имущество, и даже вред здоровью и моральный ущерб. Общая сумма иска перевалила за полмиллиона.

Тимирязевский суд встал на сторону Петрова, обязав организации выплатить ему ущерб, общей суммой порядка 140 тысяч.

Мосгорсуд оставил решение районного уда в силе. Как пишут СМИ, возникла проблема — из-за отсутствия паспорта Петрову не могут перевести отсуженные деньги.

Правда, нигде не сообщается, как человек без документов смог заключить договоры с клубами, а затем пройти весь цикл необходимых процедур в судебных процессах. Да и вообще все это организовать.

Любопытно, что в суде Петров упоминал о некоем журналисте, которому он, якобы, помогал, и тот дал ему видеокамеру и телефон.

Как ранее писал «Рамблер», президент США Дональд Трамп пригрозил губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому вмешательством федеральных властей, если штат не решит проблему бездомных.

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