Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей, россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, якобы переданные контролирующим запад Ливии Правительством национального согласия (ПНС) Турции, не выходили на связь, сообщил Mpravda.com глава ФЗНЦ, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

В воскресенье вещающий из Дубая телеканал Al-Hadath со ссылкой на свои источники сообщил, что ПНС, предположительно, передало Шугалея и Суэйфана Турции. Временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев сообщил Mpravda.com, что ливийская сторона пока не подтвердила информацию об освобождении россиян, МИД России также не подтвердил агентству эту информацию.

«Пока тишина», — ответил Малькевич на вопрос о том, выходили ли Шугалей и Суэйфан на связь.

Ранее сообщалось, что МИД РФ получил письменные заверения ПНС, что проблема с освобождением Шугалея и Суэйфана из ливийской тюрьмы будет решена в ближайшее время. Шугалей и Суэйфан были задержаны в Ливии в мае 2019 года. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии утверждал, что россиян задержали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.