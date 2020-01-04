Самым продаваемым материалом среди отделочных остается керамическая плитка. Ее популярность объясняется высокими характеристиками, которые ценят на протяжении многих столетий миллионы потребителей.

Это один из прочнейших материалов. Если соблюдать все правила при укладке, то показатель прочности, сосредоточенный на одном квадрате метров, в десять раз превосходит нагрузку, которую выдерживает железобетон или цемент.

Особенно высокой прочностью обладает напольная плитка. Благодаря плотному составу плитка не деформируется ни при каких условиях. Какой бы не была температура или влажность, керамическое изделие остается в своем первозданном виде.

Поэтому она с одинаковым успехом используется в любых широтах. Особенно учитывая доступные цены которые есть на этом сайте.

Внутренние помещения, отделанные керамикой, легко противостоят или, как минимум, не будут способствовать распространению огня благодаря свойству огнеупорности.

Благодаря огнестойкости ее нередко используют для облицовки каминных залов и самих каминов. Даже при сильных температурах плитка не выделяет никаких ядовитых веществ.

Все они исчезают еще при первом обжиге керамики. Еще один несомненный плюс – она совершенно не проводит электрический ток, поэтому ее нередко используют в помещениях, где существует система полов с подогревом.

Кроме того, плитка легко противостоит даже сильнодействующим химическим веществам, на ней не скапливаются микробы, под ней не возникает плесень, на нее не влияют ни ультрафиолетовые лучи, ни табачный дым. Она не темнеет и не желтеет со временем. Все это в совокупности с привлекательным с эстетической точки зрения видом способствуют непрекращающейся популярности керамической продукции.

Особенно часто используется плитка для кухни, прихожей и ванной комнаты. Ее гигиеничность, простота в уборке и повышенная водостойкость делает ее уникальной в использовании.

Единственное, нужно учесть, что некоторые виды керамики при попадании воды становятся очень скользкими. Поэтому, выбирая керамические изделия, нужно заранее знать, в какое помещение их положат, и какими свойствами она должна обладать.

Если выбирается плитка для облицовки фасада, террасы, наружных лестниц или балконов, стоит выбрать изделие с маркировкой, обозначающей повышенную морозоустойчивость (снежинку). Если положить на улице обычную плитку, при замерзании, вся влага, скопившаяся в порах, разорвет ее на части. Именно из-за несоответствия показателей плитки местности, где она лежит, приводит к появлению трещин.

Со внутренними помещениями тоже не все так просто. Если требуется материал для покрытия стен, можно довольствоваться тонкой плиткой, которая не должна обладать свойством к истиранию, ведь ей не придется выдерживать нагрузки.

А вот половая керамика должна быть достаточно толстой и плотной, чтобы обладать свойством к истиранию. Существует пять групп плитки, которые характеризуются по сопротивлению к истираемости.

Первые класс обладает самым низким показателем. Такой материал используется для покрытия стен, а изделия пятого класса, соответственно, лучше всего противостоят механическим и физическим нагрузкам со стороны человека и окружающей среды.

Плитку из второй группы можно применять в любых комнатах кроме кухни и коридора. Кухню и прихожую лучше облицевать керамическими изделиями из третьей группы. Четвертая группа подойдет для офисов, террас, торговых залов. А в местах, где посещаемость и проходимость очень велика, рекомендуется использовать плитку с самой высокой устойчивостью к истиранию.

Кроме показателя истираемости и скользкости существуют еще такие немаловажные критерии, как формат и внешний вид изделия. Оно должно иметь ровную поверхность, четко очерченные прямые линии и абсолютно правильные углы.

Все это можно проверить до того, как совершить покупку. Плитка различается и по сорту.

Первый сорт маркируется красным цветом, второй сорт – синим, третий – зеленым.