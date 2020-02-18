Правительство России внесло в Госдуму проект поправок в Уголовно-исполнительный кодекс, увеличивающий дисциплинарные штрафы для осужденных. Нарушитель внутреннего порядка в колонии в перспективе рискует заплатить от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Наказать осужденного рублем вправе начальник колонии. Наличных денег у заключенного, естественно, нет. Но у него есть лицевой счет, с которого в случае наказания снимут нужную сумму.

По закону оштрафовать заключенного можно исключительно за злостные нарушения порядка, перечисленные в соответствующей статье Уголовно-исполнительного кодекса. Так что произвольно накладывать финансовые санкции на осужденного начальник не может. За практикой следит прокуратура.

Как рассказывают эксперты, на практике нередко штрафуют осужденных, пойманных с мобильными телефонами. Причем штраф считается достаточно мягким наказанием.

«Статистика показывает, что в среднем дисциплинарный штраф накладывается на 5,4 тысячи осужденных в год, на некоторых — несколько раз», — рассказывает зампредседателя правления Ассоциации юристов России Станислав Александров.

Осужденных, сидящих на тюремном режиме, за нарушения переведут в одиночные камеры

Он напомнил, что действующий размер штрафа — до 200 рублей — был установлен еще в 2003 году. Нет нужды напоминать, что с тех пор вес денег изменился, поэтому сейчас предлагается увеличить сумму штрафа с учетом инфляции.

«При отсутствии средств на счете их удержание может быть произведено в дальнейшем с любых доходов осужденных, — уточняют в тюремном ведомстве. — Последующее удержание, например, распространяется и на денежные переводы от родственников для приобретения продуктов питания или предметов первой необходимости в магазине колонии.

Неоплаченный штраф может негативно влиять при решении судом вопроса о применении условно-досрочного освобождения».

Кроме того инициатива вводит новое наказание для заключенных, отбывающих наказание на тюремном режиме. За нарушения распорядка их смогут переводить в одиночные камеры.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний на 1 января этого года в 8 тюрьмах отбывали наказание 1173 человека.

Причем за год число заключенных в тюрьмах выросло на 6 человек, в то время как общее число заключенных сокращается.

В тюрьмах содержатся наиболее опасные категории преступников, например осужденные за терроризм.

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