Его хотят привязать тросами к более мелким объектам в космосе.

Американские ученые предложили новый способ защиты от астероида-убийцы, сообщает канал «Наука».

В качестве метода «планетарной обороны» они предлагают корректировать орбиты массивных небесных тел, которые угрожают Земле, при помощи связывания их тросами с более мелкими объектами.

Свою идею исследователи проверили при помощи компьютерного моделирования. Они взяли астероид Бенну, диаметр которого составляет 492 м. Его квалифицируют как потенциально опасный для нашей планеты астероид.

Предполагается, что в следующий раз Бенну приблизится к Земле в 2060 году. Команда ученых надеется, что система тросов сработает. Главное, заранее спланировать стратегию и найти подходящий небольшой объект поблизости. Например, в симуляторе, чтобы вовремя добраться до Бенну, космический корабль стартовал в 2035 году.

Также моделирование позволило сделать несколько выводов. Например, чем длиннее трос, тем более явно отклонение орбиты, а для более быстрого изменения курса нужен более массивный объект.