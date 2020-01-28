Преамбула Конституции России, скорее всего, будет изменена. Об этом «Интерфаксу» сообщил сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в основной закон, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Суть корректировки преамбулы депутат не уточнил. Ранее переписать эту часть Конституции предлагал другой член рабочей группы, сенатор Алексей Пушков, призвавший внести в нее слова об историческом значении победы СССР в Великой Отечественной войне, передавала «Российская газета».

Сейчас в преамбуле документа от лица многонационального народа России говорится об утверждении прав и свобод человека, гражданского мира, сохранении государственного единства, уважении к памяти предков, вере в добро и справедливости, незыблемости демократической основы российского государства, стремлении обеспечить благополучие и процветание и ответственности перед будущими поколениями.

Президентский законопроект о поправках к Конституции был внесен в январе в Госдуму и одобрен ею в первом чтении. Ожидается, что документ будет окончательно принят парламентариями в феврале, при этом на весну запланировано общероссийское голосование, результаты которого, как заверили в Кремле, могут повлиять на итоговое решение о внесении корректировок в основной закон.

Президент Владимир Путин анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января. По мнению журналистов и политологов, реформа может как реально усилить все властные институты России, так и помочь Путину сохранить власть после окончания президентских полномочий в 2024 году.

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