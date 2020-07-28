Министерство труда и социальной защиты не планирует менять перечень нерабочих праздничных дней в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что нормативный правовой акт правительства о переносе выходных дней, совпадающих с праздничными днями, на другие дни должен быть официально опубликован не позднее чем за два месяца до наступления следующего календарного года.

Изменение перечня нерабочих праздничных дней в 2020 году не планируется, — заявили в министерстве.

Сейчас проект такого документа на 2021 год находится в разработке, уточнили в Минтруде.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на главу Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений представители профсоюзов предложили ускорить согласование производственного календаря на 2021 год. По их мнению, это необходимо, чтобы не возникло «всяческих экзотических предложений».

В конце 2019 года в России развернулась широкая общественная дискуссия о необходимости сделать выходным днём последний день года. По словам сторонников идеи, это позволило бы россиянам в спокойной обстановке готовиться к празднику, не отвлекаясь от работы. Противники новации указывали на то, что праздничные каникулы и без того длительные.

С разрешения президента Владимира Путина регионы самостоятельно решают этот вопрос. В 2019 году многие губернаторы рекомендовали предприятиям сделать 31 декабря для работников выходным. При этом российский лидер обещал «спокойненько» проанализировать настроения в обществе, чтобы не нанести ущерб огородникам и садоводам, отобрав у них дополнительный день в мае, когда люди работают на огородах. Однако в условиях завершающегося года, по его словам, было «времени очень мало для принятия решения подобного рода».

В июне 2020 года глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил в Минтруд инициативу о сокращении новогодних праздников с целью компенсировать нерабочие дни в период пандемии. Он предложил в 2021 году урезать новогодние каникулы до 1–3 января.

Поправки в случае одобрения могли бы быть внесены в статью 112 Трудового кодекса РФ. Однако в министерстве с предложением не согласились, отметив, что менять праздничные дни можно только по согласованию с работниками или работодателями.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет конкретной позиции по сокращению новогодних праздников. По его словам, власти в этом вопросе опираются на устоявшуюся практику.

Длинные новогодние выходные были введены в России в 2005 году. До этого официальными праздничными днями считались только три дня: 1, 2 и 7 января.

В связи с пандемией коронавируса весной 2020 года глава государства устанавливал нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля, потом этот режим был продлён до 30 апреля. Выходными также были объявлены дни с 6 по 8 мая, день проведения перенесённого из-за эпидемии парада Победы — 24 июня, а также день голосования по поправкам к Конституции 1 июля.

В июне, как писал NEWS.ru, член комитета Госдумы по труду и соцполитике Андрей Исаев заявил, что 31 декабря объявят выходным днём, «если большинство людей захотят получить его в качестве праздника». Парламентарий также согласился с тем, что новогодние каникулы 2021 года сокращать не следует. Долгие каникулы помогут туристическому и гостиничному бизнесу, которые пострадали от пандемии, высказал мнение депутат.