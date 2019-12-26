Новогоднее дерево установили возле дворца культуры «Энергетик».

В украинской Припяти впервые после аварии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю елку. Ее украсили бывшие жильцы города, специально прибывшие в зону отчуждения.

«Звезда» публикует кадры с места. На них видно, что на дереве возле Дворца культуры висят детские фотографии бывших горожан, игрушки со знаком радиации и старые пластинки.

Трагедия на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Это событие стало крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. Последствия радиоактивного заражения испытали на себе тысячи людей, а загрязнению подверглась территория в 200 тысяч квадратных километров.

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