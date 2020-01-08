Кульминацией новогоднего праздника стал показ спектакля «Брысь! или Истории кота Филофея».

В Центральном доме Российской Армии имени М. В. Фрунзе прошло новогоднее театрализованное представление для детей военнослужащих.

В честь Рождества центральное учреждение культуры Минобороны России организовало для юных зрителей новогодний праздник, кульминацией которого стал детский спектакль «Брысь! или Истории кота Филофея».

Предваряя главную часть мероприятия, ребята приняли участие в праздничной раус-программе, где в сопровождении Деда Мороза танцевали, читали стихи и участвовали в веселых конкурсах.

Новогодними песнями мальчишек и девчонок порадовали участники творческого юнармейского отряда ЦДРА.

Спектакль «Брысь! или Истории кота Филофея» по мотивам одноименной пьесы Виктора Гина и Валерия Зимина — это интерпретация постановки, автор которой режиссер отдела концертных программ ЦДРА Наталия Помещенко. Ее работа представляет собой жанр мюзикла, где особое внимание уделено музыкальной составляющей. Роли героев спектакля, в том числе и вокальные партии, исполняют артисты ЦДРА.

«Данный спектакль второй год подряд мы проводим в период новогодних праздников и каждый раз приятно видеть полный зал юных зрителей», — отметила художественный руководитель Центрального дома Российской Армии Ирина Титова.

По окончании мероприятия ребята смогли сфотографироваться с героями детского мюзикла.

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