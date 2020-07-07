Ряд правозащитных организаций призвали продолжить рекламный бойкот Facebook после встречи с руководителями компании, которая показала отсутствие реальных действий по борьбе с ненавистью и дезинформацией на платформе, говорится в заявлении главы неправительственной организации Free Press Джессики Гонсалес.

Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация защиты гражданских прав Color of Change, правозащитная организация Антидиффамационная лига США (ADL) и другие правозащитники призвали бизнес прекратить размещать рекламу в Facebook в июле, чтобы выразить протест из-за «публикаций с ненавистью, насилием и расизмом». После этого компании North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Starbucks, Volkswagen и SAP заявили, что не будут размещать рекламу в Facebook, а некоторые из них — и в других соцсетях.

Руководители компании Facebook, в том числе Марк Цукерберг, во вторник инициировали встречу с представителями NAACP, Color Of Change, Антидиффамационной лиги и Free Press, в ходе которой стороны обсудили требования к платформе.

По итогам встречи Гонсалес заявила, что правозащитники не услышали ничего, что убедило бы их в том, что «Цукерберг и его коллеги принимают меры». «Вместо того, чтобы заявить о приверженности временным рамкам по искоренению ненависти и дезинформации на Facebook, лидеры компании использовали все те же тезисы, чтобы попытаться успокоить нас, так и не выполнив наших требований», — заявила она.

«Мы продолжим расширять бойкот, пока Facebook не отнесется серьезно к нашим требованиям», — отметила она.