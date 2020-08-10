МОСКВА, 10 авг — Mpravda.com. Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщает, что в ходе несанкционированных акций протеста в Белоруссии в воскресенье были задержаны по меньшей мере 213 человек.

«По состоянию на 10 часов утра 10 августа «Весне» известно о не менее 213 задержанных в Белоруссии 9 августа», — говорится в сообщении организации, опубликованном в ее Telegram-канале.

«Весна» уточняет: в столице республики Минске задержаны больше всего людей — 110. Из них более 40 человек задержаны вблизи избирательных участков, причем большинство из них — наблюдатели, еще около 70 — во время акций протеста.

В белорусских регионах, информирует «Весна», задержаны свыше 15 наблюдателей, а также протестующих и журналистов в Гомеле, Барановичах, Гродно, Витебске, Могилеве и других городах.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей.

Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, нескольких человек доставили в больницу.