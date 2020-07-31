В митинге в поддержку кандидата на должность президента Белоруссии Светланы Тихановской в Минске приняли участие не менее 63 тысяч человек, утверждает в своем Telegram-канале правозащитный центр «Весна».

Официальной информации о численности принявших участие в акции пока нет.

Как заявила кандидат в своем выступлении, она несогласна с тем, что следствие «привязало» к уголовному делу ее мужа — оппозиционера и видеоблогера Сергея Тихановского — группу задержанных в Белоруссии россиян.

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Период предвыборной агитации стартовал 14 июля и продлится до 8 августа включительно.

Ранее белорусские СМИ сообщили о задержании в республике 33 граждан России. По утверждению Минска, они являются «боевиками иностранной частной военной компании «Вагнер», против них возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов.

В МИД России сообщили, что группа россиян следовала транзитом в Стамбул, но не попала на рейс и была вынуждена задержаться в республике. Попытки Минска представить ситуацию как вмешательство извне во внутренние дела Белоруссии вызывают недоумение, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.