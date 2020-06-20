Задержания оппозиционно настроенных активистов продолжаются в субботу в ряде городов Белоруссии, сообщает не зарегистрированный властями республики правозащитный центр «Весна».

В Белоруссии 18-19 июня прошли последние пикеты по сбору подписей для выдвижения на президентских выборах политиков, альтернативных действующему главе государства Александру Лукашенко. Пикеты в ряде городов переросли в стихийные акции: сотни белорусов выстраивались в «цепочки солидарности», выражая поддержку активистам и политикам, которые были задержаны в ходе избирательной кампании. Как сообщали правозащитники, итогом «цепочек солидарности» стало задержание ряда граждан по всей стране. В МВД республики Mpravda.com сообщили, что в городах за пятницу были задержаны около 270 граждан из-за нарушения порядка проведения массовых мероприятий и неповиновения сотрудникам милиции.

«Двадцатого июня люди стихийно выходят на улицы города. Есть задержания», — говорится в сообщении на сайте центра.

В частности, по данным «Весны», в Минске задержаны три человека, в Ганцевичах Брестской области, где около 20 активистов вышли для участия в «цепочке солидарности», — не менее 12, в том числе двое журналистов негосударственного издания «Ганцевичское время». Девять человек задержаны в Борисове Минской области, один – в Гродно, двое – в Бресте.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа. На совещании в эту пятницу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, заявил, что «активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране», и просил не ставить его перед выбором между демократичным и силовым решением ситуации. При этом, по словам Лукашенко, властям удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план по дестабилизации страны.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>