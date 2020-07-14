В различных городах Белоруссии начали задерживать участников стихийных акций протеста, несогласных с отказом зарегистрировать кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Об этом сообщил не зарегистрированный властями республики правозащитный центр «Весна».

По его данным, задержания начались около 20:00 в Минске, Гомеле, Бресте, Солигорске, Бобруйске и других городах. Среди задержанных есть сотрудники СМИ.

Больше всего граждан задержали, по информации правозащитников, в столице — более 70 человек.

Mpravda.com пока не располагает комментарием МВД Белоруссии.

Ранее министерство призвало жителей республики не поддаваться на поступающие из-за границы призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Там отметили, что эти акции будут пресекаться в соответствии с законодательством республики.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Центризбирком на заседании 14 июля зарегистрировал пять кандидатов, экс-главе Белгазпромбанка Бабарико и бывшему руководителю администрации Парка высоких технологий Цепкало в регистрации отказали.

Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.

Проходящая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов на пост президента, альтернативных Лукашенко.

Как сообщало МВД республики, в основном это связано с нарушением законодательства о проведении массовых мероприятий и организацией действий, грубо нарушающих общественный порядок, однако правозащитные организации видят в этом политический мотив. Большинство задержанных получают наказание в виде штрафов и административного ареста. При этом более двух десятков человек, в том числе политики, блогеры и оппозиционно настроенные активисты, находятся под следствием в рамках уголовных дел, они признаны правозащитниками политическими заключенными.