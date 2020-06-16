Новое уголовное дело завели в отношении видеоблогера Сергея Тихановского, чья супруга Светлана выдвигается в президенты Белоруссии, сообщил не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр «Весна».

Ранее глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что обратилась в следственный комитет республики с просьбой проверить, не подпадают ли действия Тихановского под уголовную статью о воспрепятствовании проведению выборов и работе ЦИК.

«По сведениям правозащитников «Весны», в отношении Сергея Тихановского было возбуждено еще одно уголовное дело по статье 191 уголовного кодекса республики Беларусь (воспрепятствование реализации избирательных прав, либо работе ЦИК по выборам и проведению избирательных комиссий)», — говорится в сообщении на сайте центра.

В качестве наказания по статье назначают общественные работы или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Ранее Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, которые пройдут 9 августа, однако не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для своего выдвижения, поскольку отбывал административный арест и не мог лично подписать необходимые документы. Однако инициативную группу зарегистрировала жена Тихановского Светлана, и она уже собрала необходимые 100 тысяч подписей для выдвижения кандидатом.

Сам Тихановский и еще как минимум девять его сторонников содержатся под стражей. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок» из-за инцидента на предвыборном пикете в Гродно, где произошла потасовка с двумя сотрудниками милиции. Действия одного из сторонников Тихановского дополнительно квалифицированы следствием по статье «насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел». Правозащитники Белоруссии считают блогера политическим заключенным.

Супруга Тихановского во вторник заявила, что в ее адрес поступают угрозы в связи с участием в избирательной кампании.