Правозащитная организация «Американский союз гражданских свобод» (ACLU) подает в суд на правительство США за возвращение в тюрьму экс-адвоката американского президента Дональда Трампа Майкла Коэна после его намерения опубликовать книгу с критикой президента.

«Мы подаем в суд на федеральное правительство за заключение под стражу Майкла Коэна в качестве ответной меры на его планы опубликовать книгу с критикой Трампа», — говорится в заявлении организации в Twitter.

BREAKING: We're suing the federal government for imprisoning Michael Cohen in retaliation for his plans to publish a book critical of Trump. We will defend the First Amendment from government censorship — as we have for a century now. — ACLU (@ACLU) July 21, 2020

Ранее стало известно, что 9 июля Коэн вернулся в тюрьму из-под домашнего ареста. В мае его выпустили под домашний арест в связи с эпидемией коронавируса. Однако после этого Коэн стал появляться на улицах Нью-Йорка и в местных ресторанах.

Коэн был осужден за финансовые и другие нарушения на три года тюрьмы.

Газета Washington Post сообщает, что, по словам Коэна, он планирует выпустить книгу, в которой будет описываться его «личный опыт и наблюдения, основанные на десятилетней трудовой деятельности и связях с Трампом и его семьей, как до его избрания, так и после». Согласно поданным в суд документам, рабочее название книги — «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа».