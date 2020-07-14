Более ста человек задержаны по всей Белоруссии на несанкционированных акциях протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, следует из данных незарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра «Весна».

В Белоруссии проходит кампания по выборам президента. ЦИК во вторник зарегистрировал пять кандидатов в президенты, при этом двум претендентам в регистрации было отказано – экс-главе Белгазпромбанка Бабарико и бывшему руководителю администрации Парка высоких технологий Цепкало. В соцсетях и Telegram-каналах начали распространяться призывы в знак протеста выйти на улицы, чтобы выразить несогласие с решением ЦИК. Около 20.00 мск протестующих начали задерживать правоохранители.

В частности, как сообщает «Весна», больше всего задержанных к настоящему времени в Минске – более 70, задержания прошли также в Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске. Среди задержанных есть и сотрудники СМИ.

Как видно из размещенных в соцсетях видеозаписей, в Минске люди изначально вышли на проспект Независимости, в этой связи некоторые участки проспекта были перекрыты. Позднее был также перекрыт проспект Победителей. За участниками несанкционированных акций наблюдали сотрудники милиции, вдоль проспекта были припаркованы милицейские микроавтобусы и автозаки.

При этом возле площади Победы, где было самое массовое скопление людей, произошло несколько потасовок протестующих с ОМОН, люди бросались врассыпную, но некоторых задержали. Потасовки с ОМОН были и на Немиге. Там протестующие выстроились на лестнице от Кафедрального собора к остановке общественного транспорта, при этом скандировали «Милиция с народом». По данным правозащитников, на Немиге были задержаны около 20 человек.

В разных районах Минска люди выстраивались в «цепи солидарности». Из-за скопления людей некоторые станции метро в центре столицы были закрыты намного раньше положенного времени.

Mpravda.com не располагает комментарием МВД Белоруссии относительно задержаний. Однако ранее во вторник МВД призвало жителей республики не поддаваться на поступающие из-за границы призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях.

Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа, действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Проходящая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов на пост президента, альтернативных Лукашенко. Как сообщало МВД республики, в основном задержания связаны с нарушением законодательства о проведении массовых мероприятий и организацией действий, грубо нарушающих общественный порядок, однако правозащитные организации видят в этом политический мотив. Более 20 человек, в том числе политики и блогеры, находятся под следствием в рамках уголовных дел, они признаны правозащитниками политическими заключенными.

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