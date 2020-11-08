Иван Мельников, вице-президент Международного комитета защиты прав человека в России, считает, что заключенным той колонии, куда направят Ефремова, а также исправительному учреждению в целом здорово повезет.

Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Мельников считает, что благодаря наличию такого ВИП-заключенного, в колонию зачастят с визитами руководители ФСИН, региональный уполномоченный по правам человека и сотрудники прокуратуры.

Соответственно, учреждению придется держать марку.

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Для осужденных, возможно, откроют кружок, театральную студию или даже тюремный театр.

То, что у Ефремова будут особые условия — тоже не вызывает сомнений.

Он и в Московском СИЗО жил в четырехместной камере, где кроме него было еще 2 человека. Там были телевизор и холодильник.

А в основном в том СИЗО камеры более чем на 10 коек, причем они переполнены, люди спят по очереди.

Как ранее сообщал «Рамблер», ближайшие 7,5 лет Михаил Ефремов проведет в колонии общего режима по приговору суда.