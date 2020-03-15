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Совет Московской Хельсинской группы заявил, что руководство МВД и столичного главка ведомства обязано публично осудить инцидент в отделе по Таганскому району.
По мнению правозащитников, нужно привлечь к ответственности причастных и принять меры по недопущению подобных ситуаций в будущем.
Кроме того, совет организации назвал неприемлемым задержание участников акции, которая состоялась накануне около здания ФСБ на Лубянской площади.
78-летний Пономарёв пожаловался на избиение полицейскими в отделе «Таганский», туда вызвали скорую помощь, правозащитника доставили в больницу для обследования.
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников ранее заявил «Интерфаксу», что сотрудники этого ОВД грубо нарушили закон, не пуская адвокатов и наблюдателей, а также необоснованно применив физическую силу к некоторым задержанным. По данным портала «ОВД-Инфо», накануне на Лубянке схватили около 50 человек.
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