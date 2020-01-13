Челябинские правозащитники и службы социальной защиты проводят проверку после обнаружения в реабилитационном центре Копейска истощённой 20-летней пациентки, которая весит менее 19 килограммов.

Девушка-инвалид поступила в лечебное учреждение в феврале 2019 года в тяжёлом состоянии. При этом персонал клиники в Копейске никак не отреагировал на ситуацию, передаёт «Накануне».

Издание уточняет, что, по словам заведующей службой паллиативной помощи детям ГКБ № 5 Киры Маляр, причиной критической массы тела стали имеющиеся у пациентки заболевания, связанные с поражением мозга и опорно-двигательного аппарата. В данное время с ней работают массажист и психолог. Питание девушка получает внутривенно и пока не может говорить или выполнять активных движений.

Ранее NEWS.ru писал, что омские следователи возбудили уголовное дело об истязании ребёнка. Выясняется, как у четырёхлетнего мальчика были порваны уши, появились царапины и кровоподтёки по всему телу. Мальчик проживал вместе с матерью и отчимом, а заявление об издевательствах написали его бабушка и отец. К ним он и переехал после больницы.

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