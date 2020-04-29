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Бизнесмен Константин Малофеев объявил о заражении коронавирусом. Об этом он рассказал в эфире принадлежащего ему телеканала «Царьград».

По словам 45-летнего бизнесмена, он заболел около недели назад и чувствует себя «неплохо для больного COVID-19».

«У меня нехарактерная симптоматика», — сообщил Малофеев, добавив, что в течение болезни испытывал только слабость и «боли в плечевом поясе, рядом с лёгкими». Температура у него не повышалась.

По словам Малофеева, некоторое время он не догадывался о наличии инфекции, но потом тест и томография подтвердили COVID-19.

«Оказалось, он самый, родимый», — сказал Малофеев.

Бизнесмен призвал зрителей быть внимательнее к своему здоровью и не стесняться заказывать тестирование для дальнейшего правильного лечения.

Константин Малофеев — председатель совета директоров группы компаний «Царьград», заместитель главы Всемирного русского народного собора, основатель телеканала Царьград ТВ, председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел», учредитель Фонда Святителя Василия Великого, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства, член попечительского совета некоммерческого партнерства «Лига безопасного интернета».

Как сообщал «Рамблер», к 29 апреля в России выявлено 99 399 случаев заражения коронавирусом, за сутки число заболевших выросло на 5 841 человек. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.

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