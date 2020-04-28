Все новости на карте

Председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин рассказал, что во вторник, 28 апреля, Русская православная церковь встречает Радоницу. Об этом пишет РИА «Новости».

Он уточнил, что это — день, когда верующие поздравляют умерших с Воскресением Христовым.

В этот праздник традиционно в храмах идут поминовения усопших, а после после богослужения — трапеза с куличами и иными яствами.

Также на Радоницу принято посещать кладбища, однако в связи с пандемией коронавируса в ряде регионов России они закрыты. В связи с этим, можно помолиться дома или подать записки об упокоении в храмы онлайн.

Для домашней молитвы на сайте Русской православной церкви опубликовали "Последование панихиды пасхальным чином в день Радоницы для домашнего совершения".

Видео дня. Звезды начали сходить с ума на изоляции