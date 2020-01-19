Православные верующие в воскресенье, 19 января, отмечают Крещение Господне, или Богоявление — праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель).

Название Богоявление напоминает о том, что во время крещения на Христа сошел Святой Дух в виде голубя. Крещение в водах Иордана проходило после покаяния и символизировало очищение от греха.

Как сообщает сайт Русской православной церкви, 19 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет Божественную литургию в Богоявленском Елоховском соборе столицы, где совершит чин великого освящения воды.

Накануне в столичном храме Христа Спасителя патриарх Кирилл во время проповеди отметил, что благодать подается через Церковь и «Духа Святого, который действует и прикасается к каждому из нас».

«Кому-то кажется, что она недостаточно эффективно работает, кто-то требует немедленный результат, немедленного чуда. Но благодать, сила Божия предназначена не для того, чтобы удивлять людей, но чтобы духовно оплодотворять каждого человека. Усваивается благодать по мере нашей с вами готовности и по мере нашего стремления и желания обрести ее», — цитирует патриарха «РИА Новости».

Традиционные крещенские купели в Москве уже посетили более 37 тыс. человек, а искупались более 23 тыс. православных. Наибольшее число людей отмечается на Святом озере (5 тыс. человек), пруду в парке «Сокольники» (3 тыс.), в Строгино и на Большом Садовом пруду (2 тыс.).

Ранее 17 января иеромонах Димитрий (Першин) предостерег от ныряния в прорубь в пьяном виде на Крещение.