Министерство юстиции России прорабатывает вопрос изменения возраста вступления в брак, а также основания, по которым несовершеннолетние могут сыграть свадьбу. О планах министерства сообщили в правительстве России.

Этот вопрос входит в план законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2020 год. Всего в плане 230 законопроектов в 2020 году. В документе только говорится, что Минюст планирует скорректировать брачный возраст и уточнить основания для брака.

Как сообщает телеканал "360", теоретически такая формулировка может предполагать как повышение, так и понижение брачного возраста. Однако опрошенные изданием эксперты сомневаются, что возраст могут повысить, хотя инициатива о том, чтобы установить планку на уровне 21 года высказывались несколько лет назад.

Издание отметило, что сегодня вступление в брак несовершеннолетних регулируется регионами. Они могут прописать причины, по которым свадьбу можно сыграть до 18 лет, а также понизить возраст создания семьи до 14 лет.

«На практике разрешения на ранний брак выдаются, если невеста ждет ребенка. В некоторых регионах разрешают вступать в брак эмансипированным подросткам, то есть официально получившим дееспособность, имеющим постоянную работу, обеспечивающим себя. Но единого подхода к установлению обстоятельств, при которых возможно снижение брачного возраста, в семейном законодательстве нет», — отметила газета.

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