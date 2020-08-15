Российское правительство приняло решение об увеличении объёма Резервного фонда. Соответствующее распоряжение от 12 августа размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство поручило Минфину внести в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на текущий год поправки об увеличении объёма Резервного фонда на 1,8 трлн рублей.

Как писал NEWS.ru, чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы. Задолженность отечественного правительства в июле составила 14,77 трлн рублей при депозите (ликвидном резерве) в 13,22 трлн.

При этом ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что размер государственного долга России находится на безопасном уровне, оставаясь ниже 20% ВВП.