Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении скидок при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства, утвердив тем самым обновленную программу льготного автокредитования.

Речь идет о скидке при получении кредита на новый автомобиль, сделанный в России, в размере 10% его цены (25% для жителей Дальнего Востока). Получить скидку смогут семьи как минимум с одним ребенком, сотрудники медучреждений, а также сдавшие старый автомобиль по схеме трейд-ин, передает РИА «Новости». Выпадающий доход банков будет компенсироваться из бюджета.

«Вместе с тем максимальная стоимость автомобиля, который можно взять в кредит, увеличивается с миллиона до полутора миллионов рублей. Это сделано для того, чтобы многодетным семьям стали доступны современные вместительные транспортные средства», — отмечается в пояснительной записке.

В общей сложности на новую программу льготного кредитования в этом году будет выделено 22,5 рублей. Реализация программы позволит приобрести машины тем, кто в них нуждается, а также поддержит российский автопром, оказавшийся в тяжелой ситуации из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в рамках программ льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» банки с 2015 года предоставляют скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% стоимости автомобиля (25% для жителей Дальнего Востока). В 2019 году по льготным программам было куплено 113,3 тыс. автомобилей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае составили 63 033 автомобиля. Этот показатель заметно вырос относительно апреля, но по сравнению с маем 2019 года продажи упали на 51,8%. По итогам пяти месяцев 2020 года продажи составили 478 135 машин, сократившись на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.